Yeni indirimler geliyor! Elektrikte ucuz tarife

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

ENERJİ FİYATLARI: Son dönemde küresel düzeyde doğalgaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Konutlarda aylık 200 kilovat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan üçüncü ülke durumundadır. Ülkemizdeki elektriğin 200 kilovata denk gelen tutarı 18 euro iken bu rakam Norveç'te 35, Fransa'da 45, Hollanda'da 60, Belçika'da 92, Almanya'da 100 euro'dur.

EN UCUZ DOĞALGAZ: Benzer bir tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 euro'luk fatura ile Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmetini sunan ülkesidir. Bu rakam Macaristan'da 30, Polonya'da 63, Yunanistan'da 100, İtalya'da 156, Almanya'da 256 euro düzeyine yükselmektedir.

165 MİLYARLIK DESTEK: Geçtiğimiz yıl sadece elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta 165 milyar liralık sübvansiyon yaparak vatandaşımızın ilave yükler altına girmesine engel olduk. Hane başına 5 bin lira enerji desteği verdik.

YENİ TARİFE: 150 kilovat olan en düşük tarife dilimini 210 kilovata yükselterek nispi bir rahatlama sağlamıştık. Tüketicilerin yüzde 64'ü düşük tarifeden faydalandı. Bugün vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların karanı aldık. Tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dahil bu kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir.

DESTEK SÜRECEK: 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ila bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkarıyoruz.

ÖĞRENCİLERE VE ÇİFTÇİLERE MÜJDE

"Can gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde yüzde 30'luk indirime gidiliyor. Karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacak. Pancar üreticilerimizin Mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini bir ay öne çekip cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Akademik yılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimizin beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz."

26 ŞUBAT ÇANAKKALE'DE TARİHİ GÜN

"1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu Projesi'nin inşasını 2 milyar 545 milyon euro yatırım bedeliyle tamamladık. Otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz. Çanakkale Boğazı'nın bir gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin somut bir ifadesi olarak kalkınma tarihimizdeki yerini alacaktır."