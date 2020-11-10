Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa paylaşımı yapmıştı. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirme sonunda sonucunda Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" açıklaması yapıldı.



Görevden affını isteyen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde Lütfi Elvan getirildi.

Atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat ALBAYRAK’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi ELVAN Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır." ifadeleri yer aldı.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.