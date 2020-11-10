  • BIST
    1231.54
  • Dolar
    8,1119
  • Euro
    9,6050
  • Altın
    485,1190
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Esed rejimine bağlı birçok kişi ve kuruluşa yaptırım
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Belarus 2 İngiliz diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Türkiye'nin altın madeni
İzmir Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
İngiltere'den kritik uyarı! 3. Dünya savaşı çıkabilir
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Bayrak Günü mesajı
Nevşehir'de feci kaza! 4 ölü, 3 yaralı
Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin açıklama
Bugün burçları neler bekliyor? 10 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Trump, ABD Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi
Azerbaycan ordusu, 1 kasaba, 48 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Ermenistan Rusya'ya ait bir helikopteri füzeyle düşürdü
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
Çelik: Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır
MİT'ten büyük operasyon!
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını bitirecek anlaşmaya destek
AK Parti MYK toplandı
Şuşa'da Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor
Koronavirüs aşısında müjdeli haber
İletişim Başkanlığı duyurdu: Berat Albayrak'ın af talebi kabul edilmiştir
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Varank'tan 'ekonomide istikrar' vurgusu
10 Kasım 2020 Salı 00:33:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 00:51:00

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa paylaşımı yapmıştı. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirme sonunda sonucunda Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" açıklaması yapıldı.

Görevden affını isteyen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde Lütfi Elvan getirildi.

Atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat ALBAYRAK’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi ELVAN Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır." ifadeleri yer aldı.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

Etiketler : Resmi Gazete ekonomi bakanı Lütfi Elvan
Talat Bulut'tan Eda Ece'ye 8 saniyelik veda sitemi

Talat Bulut'tan Eda Ece'ye 8 saniyelik veda sitemi
Baraj'ın Tarık'ı Burak Yörük'ten yoğun tempoya devam

Baraj'ın Tarık'ı Burak Yörük'ten yoğun tempoya devam
Pamuk tarlasında antrenman

Pamuk tarlasında antrenman
Acar Fırat ile rap dünyasına yeni soluk

Acar Fırat ile rap dünyasına yeni soluk
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile nişanlı olan Yasemin Şefkatli'den duyarlı yaklaşım

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile nişanlı olan Yasemin Şefkatli'den duyarlı yaklaşım
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin esprili açıklama

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin esprili açıklama
51 yıllık mutluluk

51 yıllık mutluluk
Fulya Zenginer setlere geri dönüyor! 'Artık oyuncu olabilirim'

Fulya Zenginer setlere geri dönüyor! 'Artık oyuncu olabilirim'
Sinan Akçıl'ın panik anları! Maske bir var bir yok

Sinan Akçıl'ın panik anları! Maske bir var bir yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER