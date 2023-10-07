Yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün ve yarın yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftanın ilk günü yurdun büyük bölümünde yağış etkili olacak. Yağışların iç ve güney kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Salı günü yurdun büyük bölümü parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek.

Çarşamba günü Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin az bulutlu ve açık, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Perşembe günü Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış görülürken, kalan bölgeler parçalı ve az bulutlu geçecek. Cuma günü ise yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki bir haftalık süreçte sıcaklık değerleri Ankara'da 16, İstanbul'da 20, Antalya ve Adana'da 29, Samsun'da 18, İzmir'de 24 derece civarlarına düşecek.