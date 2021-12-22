Yeni ekonomi sistemi dünya basınında!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi modelini açıklamasının ardından TL'deki değer kazancı dünyanın gündemine oturdu. Kabine toplantısının bitmesiyle kameralar karşısına geçen Erdoğan ekonomik tedbirleri açıkladı.

"TÜRK LİRASINDAKİ KUŞATMA HAFİFLEDİ"

Erdoğan'ın TL'yi güçlendirmeyi hedefleyen ekonomi destek paketi dünya basınında geniş yankı bulurken, Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, "kuşatma altında" şeklinde nitelediği Türk lirası üzerindeki baskının, Erdoğan'ın yeni ekonomi paketiyle birlikte hafiflediğini kaydetti.

"Erdoğan, lira tasarrufunu teşvik edecek hamleleri açıkladı" başlığıyla haberini okuyucularına servis eden WP, Erdoğan'ın lira cinsinden tasarrufları teşvik etmek için bir dizi önlem aldığını ve kuşatılmış Türk lirasının üzerindeki baskıyı hafiflettiğini belirtti.

"ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASININ ARDINDAN LİRA DÜŞÜŞÜNÜ KESTİ"

Erdoğan'ın açıklamasının ardından TL'nin Dolar karşısında yüzde 18 değer kazandığını vurgulayan gazete, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın eylül ayından bu yana faiz oranını 5 puan düşürerek %14'e indirdiğini de hatırlattı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, diğer bir ABD merkezli site San Diego Union Tribune ise TL'nin önemli kazanımlar elde ettiğini belirten bir çalışma yayımladı. ABD'nin önde gelen ekonomi kanallarından Bloomberg, Erdoğan'ın, TL'yi korumak için olağanüstü tedbirler açıkladığını yazdı. Bunlar arasında tasarrufları yerli para birimindeki dalgalanmalardan koruyacak yeni bir programın başlatılmasının bulunduğu da kaydedildi. Haber de, "Erdoğan'ın açıklamasının ardından lira düşüşünü kesti" denildi.

"TÜRK LİRASI YÜZDE 25 DEĞER KAZANDI"

Reuters haber ajansı ise, Erdoğan'ın TL'yi desteklemesinin ardından Türk lirasının yüzde 25 değer kazandığını, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra Türkiye'de piyasalarda yaklaşık 1 milyar dolar döviz satıldığını yazdı.

GÜÇLÜ HAMLE

Fransız LeFigaro Gazetesi de haberinde Türk lirasının güçlendiğine vurgu yaptı. Haber de 20 Aralık Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve önlemlerini bildirmesinden sonra TL'nin sıçrayışa geçtiği belirtildi.

Londra merkezli Middle East Eye ise Erdoğan'ın para birimini desteklemek için açıkladığı yeni adımlar sonrasında Türk lirasının büyük dönüş yaptığını duyurdu. Haber de gün içi Türk lirasının değer kaybı sonrası en büyük rallisini gerçekleştirerek değer kazandığı kaydedildi.