Yeni dönem için düğmeye basıldı!

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30 Eylül 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 12:57:00

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Kaynak: Sabah

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin de "Paris İklim Anlaşmasını" onaylayacağını açıklamasının ardından tüm kamu kurum ve kuruluşları da faaliyetlerini iklim değişikliklerine paralel olarak yeniden düzenlemeye başladı. Bunlardan birisi de ulaşım olacak. İşte detaylar...

Küresel ısınma ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye açısından da yangın, sel gibi afetler arka arkaya yaşanmaya ve ülkelere büyük zararlar vermeye başladı. Afetlerin en fazla etkilediği alanlardan biri olan ulaşımda altyapı küresel ısınmaya göre yeniden gözden geçiriliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre küresel ısınmanın önüne geçilmesi için tüm dünya Paris İklim Anlaşmasının hızla tüm ülkeler tarafından uygulanmasını tartışmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin de "Paris İklim Anlaşmasını" onaylayacağını açıkladı. Tüm kamu kurum ve kuruluşları da faaliyetlerini iklim değişikliklerine paralel olarak yeniden düzenlemeye başladı. Bu çerçevede eylem planları hazırlanıyor.

KARAYOLLARINA AYAR

İklim değişikliği nedeniyle yaşanan felaketlerden en fazla etkilenen sektör ise ulaşım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, iklim değişikliğine paralel olarak karayolları yapıların gözden geçirildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda yer alan yolların kesiştiği kuru dere, sulu dere ve her türlü sel oluşturabilecek alanlarda gelebilecek feyezan debilerini hesaplanarak uygun enine geçişler (menfez ve köprü) tasarlanmaktadır. İklim değişikliği ve artan sıcaklık sebepli feyezan riskleri için menfez ve köprü ebatlarımızda gerekli düzenlemeler yapılmaktadır."

DEMİRYOLU DA YENİ DÖNEME GÖRE

Karaismailoğlu, demiryolu projeleri yapılırken de iklim değişikliğinin dikkate alındığının altını çizdi ve "Proje hazırlanırken hidrolik-hidrolojik hesaplamalarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve DSİ tarafından yayınlanan güncel veriler dikkate alınmaktadır" dedi.

Karaismailoğlu, tren seferlerinde de hava durumunun dikkate alındığı mesajı vererek, "Muhtemel bir aksaklık durumunda yolcularımızın güvenli bir şekilde seyahatinin sağlanacağı aktarma seçeneği uygulanmaktadır" mesajı verdi. Aşırı yağış ve sel nedeniyle seferlerin güvenliği ve aksamaması için aktarma seçeneğinin devreye sokulduğu bilgilisin paylaştı.

Etiketler : Küresel ısınma YANGIN Paris İklim Anlaşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
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