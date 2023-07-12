"Yeni bir süreç başlatıyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile stratejik mekanizma kapsamında sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatinde olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'la NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmeyi bunun ilk adımı olarak gördüğünü kaydetti.

Başkan Erdoğan, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın, Biden ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer alıyor.

BİDEN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti.

Başkan Erdoğan ve Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşme öncesi yaptığı konuşmada Biden, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edileceği açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biden, Başkan Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti.

NATO Zirvesi'ni "tarihi" olarak niteleyen Biden, ittifak savunmasını güçlendirmeye olan taahhütlerini yineledi.

Başkan Erdoğan'ın ABD'de yapılacak 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili başarılar dilemesi üzerine Biden, teşekkür ederek "Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı."