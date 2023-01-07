Başkan Erdoğan: Karşımıza yine 'yaptırmayız' ittifakıyla çıktılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kumluca'daki sel bölgesine ilişkin, "Meseleyi kökünden çözmek için 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet ve 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı, 4,3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara hemen başladığımızın müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Erdoğan, Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önündeki alanda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kepez'den başlayarak bir taraftan Kumluca'ya diğer taraftan Manavgat'a kadar her köşesi ile Antalya ile hasret gidermeye geldiklerini belirtti.

Aşırı yağışlar sebebiyle geçen ay sel felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçelerindeki vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, felaketin ilk anından itibaren devlet olarak tüm imkanlarla olaya müdahale ettiklerini söyledi.

Erdoğan, daha sonra yaraları saracak adımları süratle attıklarını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin anında bölgeye ulaştıklarını, AFAD, Kızılay ve bütün imkanlarla orada devletin varlığını ifade ettiklerini söyledi.

"6 BİN 534 VATANDAŞIMIZA 137 MİLYON LİRA NAKDİ YARDIM YAPILDI"



İnsanları felaketin içinde yalnız bırakmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Biz devletiz. 'Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adl-i ilahi sorar Ömer'den onu' diyerek oralarda görevimizin başında yerimizi aldık." diye konuştu.

Erdoğan, Kumluca'da 1000'in üzerinde, Finike'de 226, Demre'de ise 7 haneye eşya desteği verdiklerini, 883 iş yerine de nakdi destek sağladıklarını aktardı.

Zarar gören 1615 araç için de sahiplerine maddi yardım yaptıklarını, sel felaketinde zarar gören 11 bin 755 dekar tarım alanı için 2 bin 769 çiftçiye 40 milyon liraya yakın nakdi yardım ödemesinde bulunduklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım sigortası olanlar da zararlarını buradan karşılayacak. Toplamda 6 bin 534 vatandaşımıza 137 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Bugün Kumluca'ya gidip çalışmaları yerinde göreceğiz. Her afeti aynı zamanda gelecekte karşılaşılabilecek sorunları ve kaynaklarını gösteren birer ibret vesilesi olarak değerlendiriyoruz. Dere yataklarına yapılan müdahalelerle, izinsiz inşa edilen köprü ve menfezlerin, buralardan geçirilen boruların, seraların, dökülen sera atıklarının yol açtığı sıkıntıları son afette bir kez daha gördük. Hatta Kumluca şehir merkezindeki selin en önemli sebebinin, dere yatağı üzerine inşa edilen pazar yeri ve park alanı olduğunu tespit ettik. Derenin, üzeri kapatılan 558 metrelik bölümünün yarıya yakınını hemen açtık, kalanlarını da üzerindeki yapıların kaldırılmasıyla birkaç ay içinde açacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesinde bugüne kadar Devlet Su İşleri tarafından yapılan 1,3 milyar liralık yatırımın daha büyük felaketlerin önüne geçtiğini ifade etti.

"Meseleyi kökünden çözmek için 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet ve 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı, 4,3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara hemen başladığımızın müjdesini vermek istiyorum" diyen Erdoğan, kamulaştırmaları kısa sürede tamamlayarak bu yıl içinde yatırımların inşasına geçeceklerini vurguladı.

"900 KONUTTAN 427'SİNİN ANAHTARLARINI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİYORUZ"



Erdoğan, geçen yıl temmuz ayında, Antalya'nın doğu tarafındaki ilçelerinin yangın afetine maruz kaldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki ilçelerimizde yangında zarar gören evlerin yerine inşa ettiğimiz yaklaşık 900 konuttan 427'sinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Kalanları da yakında teslim edeceğiz. Yanan bölgelerimizde 143 bin kilo tohumu toprakta buluşturarak ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Ayrıca yangına dayanıklı ağaç türlerini yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Görüldüğü gibi her hal ve şart altında vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz, mağduriyet yaşayan herkesin maddi, manevi her türlü destekle yanlarında yer alıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, diğer pek çok alandaki hizmetlerimiz gibi afetlerde de dünyanın en hızlı ve etkin müdahale sistemine sahip ülkesi durumundayız."

"ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİ DE HÜKÜMET OLARAK BİZ YAPIYORUZ"



"İstihdam demek esnafa ve çiftçiye bereket demek. Ülkemize ve milletimize kazanç demek olan turizmde yaptıklarımızı söylemeye bile gerek duymuyorum." diyen Erdoğan, Antalya Havalimanı'nı daha önce büyüttüklerini ve modern hale getirdiklerini anımsattı.

Havalimanını 2 kat daha büyüterek Antalya'nın turizm gelirini katlayacak yeni bir adım attıklarını hatırlatan Erdoğan, "Toplamda 8,5 milyar avroyu bulan kiralama bedeli ile hem devletimizin kazandığı hem yatırım ve işletme katkısıyla Antalya'mızın kazandığı bir modeli başarıyla uygulamayı sürdürüyoruz. Turizm şehri Antalya'nın, belediyelerin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su arıtma tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz." diye konuştu.

Bugün karşısında gördüğü muhteşem katılımın Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, "Fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok." dedi.

Alandakilere, "Sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, vatandaşların coşkusu üzerine, "Maşallah" ifadesini kullandı.

"SON 20 YILDA ŞEHRİMİZE 72 MİLYAR LİRA TUTARINDA KAMU YATIRIMI YAPTIK"



Erdoğan, Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önündeki alanda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Serik bölgesine hizmet verecek atık su arıtma tesisiyle ilgili sorunu 1,5 milyar liralık, Kemer ve Çamyuva bölgesine hizmet verecek atık su arıtma tesisleriyle ilgili sorunu da 1 milyar liralık yatırımla çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Sahil bölgelerindeki plajların 5 yıldızlı otel standardıyla bölge halkının ve misafirlerin ücretsiz olarak hizmetine sunacak projeyi de hızla sürdürdüklerini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Antalya sınırları içerisindeki 15 bin şezlong kapasiteli 7 plajı bu şekilde hazırlayarak hizmete açtı. Bu yıl bir kısmı da yine Antalya sınırları içinde olan toplamda 7 yeni plajı da aynı şekilde devreye alıyoruz. Eser ve hizmet siyasetiyle 20 yılımızı geride bırakırken, ülkemizi her alanda yeni yatırımlarla yeni projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. 2023'deki Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı coşkusunu, milletimize yine eser ve hizmet şöleni ile yaşatacağız. Antalya'mız da bu şölenin ilk saflarında yer almayı sürdürecektir. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Yeter ki tercihimizi eser ve hizmet siyasetinden yana yapmaya devam edelim."

"Antalya'dan öyle bir ses verin ki. Akdeniz'in dört bir yanında duymayan kalmasın." diye seslenen Erdoğan, "2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Dışarıda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak. 2023'te Cumhuriyet'imizin yeni asrını karşılamaya hazır mıyız?" dedi.

Erdoğan, "'AK Parti'de gençlik yok.' diyorlar. Bizim gençliğimiz gümbür gümbür Kepez'in bu alanını işte bugün doldurmuş vaziyette. Bugün sizlerle bir araya gelmişken, her şehir ziyaretimizde olduğu gibi yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yapalım dedik." ifadelerini kullandı.

Eğitimde ana sınıfından liseye kadar her kademede 41 ayrı okulun, Akdeniz Üniversitesinin yenilenen hastane binalarının, Alaaddin Keykubat Üniversitesinin yatırımlarının resmi açılışlarını bugün yapacaklarına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlik ve sporda çeşitli ilçelerimizde inşa edilen spor salonlarını, Kepez'deki 750 yataklı, Serik'teki 500 yataklı, Alanya'daki 1000 yataklı öğrenci yurtlarını, gençlik merkezini ve diğer yatırımları resmen hizmete açıyoruz. Çevre şehircilikte, yangın, afet evlerinin yanı sıra Çeltik'teki 222 sosyal konutun ve Serik Millet Bahçesi'nin, ulaştırmada Konaklı-Güzelbağ yolunun, enerjide Kemer ve Akseki trafo merkezlerinin, tarımda 37 projeye verilen kırsal kalkınma desteklerinin resmi açılışlarını bugün buradan gerçekleştiriyoruz. Vakıf eserlerini korumak için çeşitli ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz 8 caminin restorasyonunu, yaşlılarımıza hizmet için inşa ettiğimiz Muratpaşa Huzurevi'nin, çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarının açılışını yapıyoruz. Evet, böylece Antalya'mıza kazandırdığımız yatırım bedeli 3,2 milyar lira, güncel bedeli 8,1 milyar lira olan 89 ayrı projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, bu yatırımlarda emeği ve katkısı olan bakanlıkları ve yüklenicileri tebrik ederek "Tabii Antalya'ya yaptıklarımız bunlardan ibaret değil, son 20 yılda şehrimize 72 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık." dedi.

Eğitimde 10 bin 138 adet yeni derslik inşa ettiklerini, 3 vakıf, bir devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurarak, kentteki üniversite sayısını 5'e yükselttiklerinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençlik ve sporda 19 bin 106 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum dahil toplam 114 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Antalyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 6 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 2 bin 447 yataklı 22 hastane dahil 63 sağlık tesisi yaptık. Antalya Şehir Hastanemizin inşası, yüzde 70 seviyesine geldi. Yatak kapasitesi 1750 olan şehir hastanemiz, 285 bin metrekareyi bulan kapalı alanı ve son teknolojiye sahip altyapısıyla Antalya'ya yakışır bir eser olacaktır. Çevre şehircilikte, TOKİ vasıtasıyla Antalya'da 4 bin 490 konutun yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Son olarak 500 bin sosyal konut hamlesi kampanyamız çerçevesinde şehrimize 7 bin 157 konut daha inşa edecek, 23 bin altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsayı Antalyalı vatandaşlarımıza vereceğiz."

"ALTILI MASADAKİ VESAYETİN ADI, SİYASİ VESAYET"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılıştaki konuşmasında 6'lı masa hakkında "Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz? Altılı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet." ifadesini kullandı. Türkiye'nin eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödediğini, krizler yaşadığını belirten Erdoğan, "Bunlar iki de değil altı başlı yürütme peşinde koşuyor." dedi.