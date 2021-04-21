Yeni bakanlar yemin etti... Kabineye giren 3 yeni isim göreve başlıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM'de yemin etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atanmıştı. Yeni Bakanlar Meclis'te yemin törenine katıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Ticaret Bakanı Muş'un yemin etmesinin ardından vekilliği düştü. AK Parti'nin vekil sayısı 288'e düştü.