Yeni bakanlar yemin etti...

Yeni bakanlar yemin etti... Kabineye giren 3 yeni isim göreve başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atanmıştı. Yeni Bakanlar Meclis'te yemin törenine katıldı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Ticaret Bakanı Muş'un yemin etmesinin ardından vekilliği düştü. AK Parti'nin vekil sayısı 288'e düştü.