Yeni Azizler seferberliği
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar gibi başarılı olacak cevherleri aramak için köy yollarına düştü. Köy okullarını tek tek gezen Dekan, öğrencilere moleküler fizik öğretip, laboratuvarlar ve kütüphaneler kuruyor.
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Yılmaz (50), Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Nobel başarıyla birlikte Türkiye'de, Aksaray ve köylerinde yeni Nobel adaylarımız neden olmasın diyerek yola çıktı. İlk olarak 3 köy ortaokulunda fen laboratuvarları kuran Yılmaz, "Aziz Sancar gibi yeni Nobel adaylarımız neden olmasın dedik. Köylerde fen laboratuvarları kurduk. Öğrencilerimiz, minik kardeşleriyle buluştular. Deneyler, gösteriler yaptılar. Çocukların bilime karşı ilgisini uyandırma adına çalışmalar yapıyoruz" dedi.
GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI
Yapılcan Köyü'nde imece ruhunu yeniden hayata geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Köylülerimizi yapılacak ortak işlerimize dahil ettik. Yapılcan ve Darhüyük köyündeki 2 ortaokulda, köylülerimizle birlikte boya, badana, tamir, çatı onarımı ve sıra ile masaların tedarikini yaptık. Bu proje ile Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) tarafından 2 defa ödül aldık" diye konuştu. Çocukların gözlerindeki merak ışıltısının kendilerini memnun ettiğini anlatan Prof. Dr. Yılmaz, "Geleceğin bilim insanlarını arayışımız sürecek" diye konuştu.
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