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17 Haziran 2019 15:23 | Pazartesi

Yeni askerlik sistemi son dakika! Yeni askerlik sistemi Meclis'ten geçti mi?

Yeni askerlik sistemi son dakika açıklamaları anbean takip ediliyor. Yeni askerlik sistemi Meclis'ten geçti mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan düzenleme ile hayata geçirilecek olan yeni askerlik sisteminin, TBMM'de yapılan görüşmelerin ardından yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. ''AK Parti Grup Başkanvekili Muş Haftaya Cuma'ya kadar bu teklifin Meclis'ten geçmesini beklemekteyiz'' şeklinde açıklama yaptı. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği yeni askerlik sistemi düzenlemesi, 11 Haziran Salı günü TBMM'de görüşüldü. Düzenleme kapsamında, zorunlu askerlik süresi düşecek, kalıcı bedelli askerlik uygulaması hayata geçecek ve yedek astsubaylık başlayacak. Yeni askerlik sistemi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz....

Yeni askerlik sistemi son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni askerlik sistemi Meclis'ten geçti mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan yeni askerlik sisteminin detayları merak ediliyor. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği yeni askerlik sistemi düzenlemesi, 11 Haziran Salı günü TBMM'de görüşüldü. Düzenleme kapsamında, zorunlu askerlik süresi düşecek, kalıcı bedelli askerlik uygulaması hayata geçecek ve yedek astsubaylık başlayacak. Yeni askerlik sistemi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ SON DAKİKA! 
AK Parti Grup Başkanvekili Muş ''Haftaya Cuma'ya kadar bu teklifin Meclis'ten geçmesini beklemekteyiz'' dedi. 

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? 
Yeni askerlik sistemi hakkında son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Haftaya Cuma'ya kadar bu teklifin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. 

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?
Kanun teklifinde, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı askerlik hizmeti yapmaya mecbur olduğu belirtilerek, askerlik hizmet süresinin er ve erbaşlarda altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Erbaş ve erlerin istekli olanların, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecekse sürenin sonunda terhis edilecek.
Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç miktarı ve tahsis oranını Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına göre tahsis yapılır.
Yedek subay adayları dört yıllık veya daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışı eğitim kurumu mezunu olanlardan seçilecek.

Yedek astsubay adayları iki ve üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca denkliği kabul edilen yurtdışı öğrenim kurumu mezun olan adaylardan seçilecek.

Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

ASKERLİK SÜRESİ 6 AY OLACAK
Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

KALICI BEDELLİ ASKERLİK UYGULAMASI
İstekli olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. Askerlik çağına girmeden önce yaşları değişenlerin yoklamaları, değişen yaşlarına göre yapılacak. Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri, askerlik işlemlerinde dikkate alınmayacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Yeni askerlikte bedelli askerlik ücreti, (40 bin gösterge X memur maaşı X 6) formulüyle hesaplanacak.
Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücret artacak. (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

YOKLAMA KAÇAKLARINA BİR DEFAYA MAHSUS HAK
Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmeyenler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak. Yoklama kaçakları, saklılar, bakayalar, geç iltihak bakayalara kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası uygulanacak, kendiliğinden gelenlere her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası kesilecek. Askerlik şubesi başkanlıkları, idari para cezası vermeye yetkili olacak.

Yurt dışında en az 3 yıl süreyle fiilen çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuranlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik kurasına girebilecek.

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