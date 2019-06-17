Yeni askerlik sistemi Perşembe'ye tamam
TBMM, 'Askeralma Kanunu Teklifi' mesaisine devam edecek. Salı günü başlayacak görüşmeler için 3 gün çalışılarak Meclis’ten geçirilmesi sağlanacak.
Meclis'te 6 gün önce yeniden başlanan 'Askeralma Kanunu'nun görüşmeleri, bu hafta da sürecek. Salı günü görüşmelerine başlanacak kanunun, perşembe günü bitimine kadar çalışılarak, geçirilmesi sağlanacak.
PARA CEZASINA AF
AK Parti'nin, muhalefet partilerinin mutabakatıyla Genel Kurul'dan geçirmeyi hedeflediği kanunun bazı maddelerinde değişikliğe gidilmesi planlanırken, düzenlemeye yeni madde eklenmesi de bekleniyor. Bakaya ve asker kaçakları için verilen para cezalarına af getirilmesi öngörülüyor.
45. MADDEYE RÖTUŞ
Öte yandan AK Parti'nin, kanunun uzlaşı ve müzakereyle geçmesi için, CHP'nin itirazı yönünde 45'inci madde de rötuş yapmayı planladığı öğrenildi. Bu çerçevede askerlik teklifinin 45'inci maddesine, CHP'nin isteği olan 'Genelkurmay Başkanı'nın teklifi' ile 'Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı' cümlelerinin eklenmesi bekleniyor.
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