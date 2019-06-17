Yeni askerlik sistemi ilgili son dakika açıklaması! Tarih verdi...

Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları;

Cuma gününe kadar geçmesini beklemekteyiz. Meclis'te görüşmelere Salı günü yeniden başlayacağız. Haftaya Cuma'ya kadar teklifin geçmesini bekliyoruz. Celp sayısının 10 ya da 12 olmasını MSB düzenleyecektir.



EKREM BEY ÖZÜR DİLEMELİ



Canlı yayın hakkında AK Parti'den ilk yorum geldi. Mehmet Muş, "Ordu'da yaşanan hadiseyi Ekrem Bey inkar yoluna gitti. Ekrem Bey'in 82 milyondan özür dilemesi gerekmektedir"



Bakanlık açıkladı,okula başlama yaşı değişiyor



Okula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor. Yurt açma izni Gençlik ve Spor Bakanlığına veriliyor. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş süresi 3+1 olarak 4 yıla düşürülecek.



AK Parti TBMM Başkanlığı’na eğitim alanındaki düzenlemeleri içeren yasa teklifi verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından açıklanan teklife göre, ilkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor.