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13 Ocak 2023 Cuma 07:41:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 07:41:00

Yeni anket sonuçları açıklandı! İşte Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kala Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin oy oranını da açıklayan Şen, 'Cumhurbaşkanımızın yüzde 52, Cumhur İttifakı'nın 50'nin üzerinde. AK Parti olarak bizim oy oranımız yüzde 41-42' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlere yönelik de önemli değerlendirmelerde bulunan Şen, Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin seçim öncesi oy oranını da açıkladı. Cumhurbaşkanımızın yüzde 52 oyu var diyen Şen, "Cumhur İttifakı'nın 50'nin üzerinde. AK Parti olarak da bizim oy oranımız yüzde 41-42" açıklamasında bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN OYU YÜZDE 52"

Seçim öncesi Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan'ın oy oranını da açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, "Cumhurbaşkanımızın yüzde 52, Cumhur İttifakı'nın 50'nin üzerinde. AK Parti olarak bizim oy oranımız yüzde 41-42. 34'e düştüğünde bu ekranlarda çıkıp bunu da söyledim. Doğru neyse onu söylerim. Bizim söylediğimiz doğruya doğrudur. Biz, AK Parti olarak adım adım yükseliyoruz. Bunun gereklerini yerine getiriyoruz. AK Parti yapı sökümü yapmıştır siyasette. Yıkmadan yeniden yapmıştır." açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ERKENE ALINACAK MI?

Şen, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ne zaman olacağına dair soruya da şu cevabı verdi:

"Bir pazar aniden ansızın olabilir, bilmiyorum. Bu net değil, çalışılıyor. 10 tane pazar var. Bu pazarlardan biri 18 Haziran'dır. Hepsi çalışılacak. 9 Nisan'dan önceki bir tarihte seçim yapmaya kalkarsanız bu yeni son yapılan seçim kanunundaki değişikliğini uygulayamamış olursunuz. 18 Haziran ihtimali düşük olmak üzere bir seçenek hala. Sınav var, hac mevsimi var. Ondan daha uygun haftalar var. Bir yere karar verilir."

"Bu bir erken seçim çalışması değil o yüzden bir Meclis feshi söz konusu değil. Kriz zamanlarında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl işe yaradığını gördük. Seçimin erken yapılması önemli değil. Önemli olan istikrarlı bir şekilde beş sene sonunda seçim olması."

Etiketler : AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen Cumhur İttifakı Başkan Erdoğan
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