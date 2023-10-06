"Yeni anayasaya ihtiyacımız var" Adalet Bakanı Tunç: Anayasa toplumsal bir sözleşmedir

"Yeni anayasaya ihtiyacımız var" Adalet Bakanı Tunç: Anayasa toplumsal bir sözleşmedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, medya temsilcileriyle buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Tunç, "Anayasa toplumsal bir sözleşmedir." dedi

Bakan Tunç, "Etkin bir dış politikayla bugüne kadar dünyada takdir toplayan bir cumhurbaşkanımız var." dedi.



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