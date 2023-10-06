"Yeni anayasaya ihtiyacımız var" Adalet Bakanı Tunç: Anayasa toplumsal bir sözleşmedir
Adalet Bakanı Tunç, "Anayasa toplumsal bir sözleşmedir." dedi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, medya temsilcileriyle buluşmasında açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Tunç, "Anayasa toplumsal bir sözleşmedir." dedi
Bakan Tunç, "Etkin bir dış politikayla bugüne kadar dünyada takdir toplayan bir cumhurbaşkanımız var." dedi.
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