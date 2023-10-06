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06 Ekim 2023 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 11:00:00

"Yeni anayasaya ihtiyacımız var" Adalet Bakanı Tunç: Anayasa toplumsal bir sözleşmedir

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Adalet Bakanı Tunç, "Anayasa toplumsal bir sözleşmedir." dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, medya temsilcileriyle buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Tunç, "Anayasa toplumsal bir sözleşmedir." dedi

Bakan Tunç, "Etkin bir dış politikayla bugüne kadar dünyada takdir toplayan bir cumhurbaşkanımız var." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : yılmaz tunç anayasa açıklama
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