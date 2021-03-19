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Yeni anayasa için yeni adım: Ortak çalışma grubu
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19 Mart 2021 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 14:30:00

Yeni anayasa için yeni adım: Ortak çalışma grubu

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için TBMM'de grubu bulunan partilerle ortak bir çalışma grubu kurarak, müzakere edilebileceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının belli bir noktaya gelmesinin ardından, TBMM'de grubu bulunan partilerle ortak bir çalışma grubu kurarak, müzakere edilebileceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, DHA'ya yaptığı açıklamada, yeni anayasa konusunda bütün siyasi partileri samimi ve iyi niyetli olmaya davet etti. Kurtulmuş, "Önce biz niyetlerimizden sorumluyuz. Türkiye'nin 1982 Anayasası, ondan evvel 1961 Anayasası her ikisinin ortak tarafı darbe anayasaları olmalarıdır. Her ikisinin ortak tarafı otokratik anayasaları olmalarıdır. Maalesef her ikisinin ortak tarafı üzerinde kan lekelerinin olmasıdır. Dolayısıyla Türkiye siyasetinin genel de bir sorumluluğu var. AK Parti olarak başından itibaren üzerinde durduğumuz Türkiye'nin tamamen sivil, bütün bu darbe tortularını ortadan kaldıran, demokrat, katılımcı, kapsayıcı ve milleti esas alan yeni bir anayasa yapma gücünü ortaya koyabilmesidir" diye konuştu.

'SİVİL ANAYASANIN YAPILMASI ELZEMDİR'

Kurtulmuş, çeşitli zamanlarda 1982 Anayasasının kısmen de olsa değiştiğini, ruhunun ise hala devam ettiğini belirtti. Kurtulmuş, "1982 Anayasasında çok değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı sistemi getirildi. Çok önemli devrim niteliğinde adımlar atıldı. Eyvallah. Bunlar büyük siyesi başarılardır. Ama hala anayasanın ruhu ortadır. Orada maddelerin arasına gizlenmiştir. Mesela devletin milleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğünden bahseder. Halbuki asıl olan millettir. Milletin ülkesi ve devletiyle bölünmez bütünlüğünden bahsetmek lazım. Hak ve özgürlüklerden bahseder mevcut anayasa, çok güzeldir baktığınız zaman; ama hemen arkasından 'ama' ve 'fakat' diyerek bu hak ve özgürlükleri kısıtlayan bazı çok önemli maddeleri içerir. Bütün bunların gözden geçirilmesi sivil demokratik bir anayasanın yapılması elzemdir, vaciptir" diye konuştu.

'BİRİNCİ ADIM İYİ NİYET, SAMİMİYETTİR'

Yeni anayasa yapma konusunda Meclis aritmetiğinin ayrı bir konu olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "AK Parti'nin anayasası olmaz, MHP anayasası olmaz, CHP'nin anayasası olmaz. Milletin anayasası olur ve uzlaşma metinleri olur. Bunun için de herkesin öyle gizli kapaklı değil, kim anayasa ile ilgili ne konuşuyorsa, hangi değişiklik tekliflerini gündeme getiriyorsa biz istiyoruz ki beyaz bir sayfa açalım. Bu temiz sayfa ile birlikte herkes kendi anayasasını ortaya çıkarsın. Sonuçta siyaset uzlaşabilme meselesidir. Birinci adım iyi niyettir, samimiyettir. Herkes ne düşünüyorsa eteğindeki taşları döksün. 82 anayasasının bu darbeci anayasanın tortularından kurtulmak için bir imkandır. Sonrasına bakarız. Bundan sonra, 'Meclis aritmetiği yeter mi yetmez mi?' bu ortaya çıkarılacak olan ittifakla, uyumla konsensüsle ilgili bir şeydir. Gönlümüz ister ki en yüksek konsensüsle bir anayasa çıkaralım" ifadelerini kullandı.

'ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULABİLİR'

Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının belli bir noktaya gelmesinin ardından, Meclis'te grubu bulunan partilerle ortak bir çalışma grubu kurarak, müzakere edilebileceğini belirtti. Kurtulmuş, "Gönlümüz arzu eder ki gerekli çoğunluk olan 400'ü bulup bir anayasa çıkaralım. Ama eğer öyle olmazsa 360'ı almanız lazım. 360'ı bulacak bir anayasa üzerinde çalışacağız. Onun için diyoruz ki bütün partilere 'bu çalışmayı birlikte yürütelim'. Şu anda yeni anayasa ile ilgili hazırlıklar yapılıyor. Bu hazırlıklardan sonra partimiz içeresinde belli bir noktaya gelecek. Cumhur İttifakımız MHP ile müzakere edilecek. Diğer partilerle müzakere edilecek. Ama anayasanın değişeceği bellidir. Bunun yolu TBMM'dir. TBMM komisyonlarında müzakerelere başlamadan önce, gruptaki yönetici arkadaşların bir araya gelerek, belki ortak bazı çalışma grupları oluşturarak bu konunun samimiyetle müzakere edilmesi için gayret sarf edeceğiz" dedi.

Etiketler : numan kurtulmuş yeni anayasa ak parti
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