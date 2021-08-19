Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilere yaptığı değerlendirmede Afganistan'daki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundular.

Bakan Çavuşoğlu gazetecilere yaptığı değerlendirmede; "Kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı bunları görmemiz lazım. Görüştüğümüz herkes hemfikir uluslararası toplumla hep birlikte hareket edeceğiz. Atacağımız adımlar koordine edilecek. Belki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı olacak cuma günü... Önceden bir karar vermek, şöyle olacak böyle olacak doğru olmaz." dedi.

ÇAVUŞOĞLU, TALİBAN'DAN TÜRKİYE'YE ZİYARET OLUP OLMAYACAĞI SORUSUNU

Çavuşoğlu, "Havaalanı ile ilgili farklı görüşler vardı. Ama bu gelişmeler oldu o zaman sayın Cumhurbaşkanımız TV'de söylemişti ama değişik kanallardan iletişimimiz var Kabil'den Doha üzerinden temaslarımız var olması da lazım. Şimdi hükümet kurmak için kendi aralarında görüşmeye başladılar esas öncelikleri o" açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN AFGAN MÜLTECİLER İÇİN AMERİKAYLA ANLAŞILDIĞI İDDİASI

Bakan Çavuşoğlu; "Böyle bir anlaşma hiç olmadı böyle bir teklif de bize hiç gelmedi. Getirelim Afganları sizde tutalım teklifi hiç gelmedi. Gelse de biz kabul etmeyiz" ifadesini kullandı.

AFGANİSTAN'DAN TAHLİYELER

Çavuşoğlu açıklamalarının devamında, bin 500 civarında Türk'ün Afganistan'da bulunduğunu söyledi. Bu vatandaşların bir kısmının dönmek istemediğini belirtti. Çavuşoğlu, Afganistan'daki vatandaşlara tek tek ulaşılarak gitmek isteyenlerin Türkiye'ye tahliyesini sağladıklarını ifade etti.

TÜRKİYE AFGAN HÜKÜMETİNİ TANIYACAK MI?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Taliban'ın kuracağı yeni hükümetin tanınıp tanınmayacağı ile ilgili soru ile ilgili olarak da; "Ortak tutum için ülkelerle görüşüyoruz, önceden karar vermek doğru olmaz." dedi.

BAKAN AKAR'IN AÇIKLAMALARI

Yaşanan olayların ardından 200'den fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Afganistan dışına çıkardıklarını vurgulayan Akar, "Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan'a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Yapılacak temaslarla bu konunun daha da netleşeceğini ve ona göre de nihai kararın verileceğini ifade eden Akar, "TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı. Bu arada çeşitli ülkeler de kendi vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar havaalanına yönelik herhangi bir saldırı, taciz ve müdahalenin söz konusu olmadığını aktaran Akar, "Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Durum her an değişebilir düşüncesinden hareketle de olayı yakinen, hassasiyet ve büyük bir dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme olması veya böyle bir durumu sezmemiz durumunda ona göre de ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var. Onları da uygulamaya koyarız" diye konuştu.

"AYNI NOKTADAYIZ"

Türkiye'nin Afgan kardeşlerine yardım konusundaki duruşunun tüm dünya tarafından bilindiğini ve takdirle karşılandığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Biz 2002'den beri Afgan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. NATO o dönemde de tartışıyor, 'Ne zaman çıkacaksınız' diyordu. Biz her seferinde dedik ki 'Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz'. Biz aynı noktadayız. Bizim Afgan kardeşlerimizle kültürel, ortak, tarihi değerlerimiz var. Faaliyetlerimiz asil milletimize, tarihimize yaraşır şekilde sürüyor. Kontrollü bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."