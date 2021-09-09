VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye yeni öğretmen atamalarıyla OECD ülkelerine daha da yaklaşacak"
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin karakterleri belli oldu
9 Eylül 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Bugün burcunuzda neler var?
Günde 750 adım kas kaybına neden olur
"6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı yeniden başlayacak
"Muharebe sahasında devrim olacak"
"2022'nin sonunda banttan inecek"
"Eylül ayı için 170 milyon lira SED ödemesi yapacağız"
FETÖ okulunda 'kayıtsız' sapık
Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Aralık'ta Ankara'da yapılacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 15 akademisyen alınacak
Kripto vurgun
CHP'li Erdoğdu'dan skandal paylaşım
Meksika'da bir artezyen kuyusunda 20 ceset bulundu
İtalya Başbakanı Draghi ile telefonla görüştü
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Ballı zerdeçal sinüzitin düşmanı
Yeşil çay ciltte siyah noktaları azaltıyor
Şeker hastalarına doğal ilaç önerisi
Bakan Koca son derece önemli diyerek açıkladı
İşte 8 Eylül 2021 koronavirüs tablosu
Sektörün önemli oyuncuları buluştu... Fuara Türk imzası
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 15 bin öğretmen atanacak
09 Eylül 2021 Perşembe 09:28:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 09:29:00

Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Aralık'ta Ankara'da yapılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, bu yılın 3'üncü dönemine ilişkin yeminli mali müşavirlik (YMM) sınav tarihlerini ve başvuru şartlarını ilan etti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, 2021/3 dönemi YMM sınavları 4-13 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 13-27 Eylül, tekrar katılacaklar için 25 Ekim-8 Kasım olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 27 Eylül itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Başvurular TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyasıyla birlikte PTT veya kargo yoluyla Başkanlığa gönderecek.

Duyuruda, sınava girebilmek için gerekli şartlara, sınav konularına, başvuru için gerekli belgelere ve ödenmesi gereken sınav bedellerine ilişkin bilgilere de yer verildi.

Etiketler : yeminli mali müşavirlik sınavı resmi gazete türmob
Hızlı başlayıp zirvede bitiriyoruz

Hızlı başlayıp zirvede bitiriyoruz
Ayrıldılar

Ayrıldılar
3. kez Mabel şov

3. kez Mabel şov
12 yıllık gizem çözüldü

12 yıllık gizem çözüldü
Üzüntümü gizlemem

Üzüntümü gizlemem
5 yıl sonra sete çıkacak

5 yıl sonra sete çıkacak
Hürrem ile karşılıklı çiftetelli

Hürrem ile karşılıklı çiftetelli
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Oğluna hediye aldı

Oğluna hediye aldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER