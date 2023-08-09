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Yemen'den çağrı: Suudi Arabistan'ın ve BM'nin barış çabaları birleştirilsin
09 Ağustos 2023 Çarşamba 19:05:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 19:05:00

Yemen'den çağrı: Suudi Arabistan'ın ve BM'nin barış çabaları birleştirilsin

Kaynak: AA

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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan'ın Yemen'de barışı yeniden canlandırma çabalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası çabaların birleştirilmesi çağrısında bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Konsey Başkanı Alimi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Görüşmede konsey üyeleri Sultan el-Arada ve Abdullah el-Alimi de hazır bulundu.

Görüşme sırasında, Alimi, ofisinin yerel ve bölgesel düzeydeki temasları ve siyasi süreci yeniden başlatmayı amaçlayan çabalar hakkında Grundberg'den bilgi aldı.

Başkanlık Konseyi'nin ve hükümetin, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde üzerinde anlaşmaya varılan görev tanımına uygun olarak BM elçisinin çabalarını desteklediğini vurgulayan Alimi, barış sürecini yeniden canlandırmak ve Yemen halkının acılarını hafifletmek için BM ve uluslararası çabaların Suudi Arabistan'ın çabalarıyla bütünleştirilmesi çağrısında bulundu.

- Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede siyasi çözüme varılması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çalışmalar kapsamında son olarak Suudi Arabistan ve Umman heyetleri, 8 Nisan'da Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış ve 13 Nisan'da kentten ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Başbakan Muin Abdulmelik ise 15 Mayıs'ta, ülkede savaşın sona ermesi için büyük tavizler verdiklerini ancak İran destekli Husilerin barışa hazır olmadığını ifade etmişti.

Etiketler : barış çabaları Birleşmiş Milletler yemen
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