Yemen'de Kızılay'a alçak saldırı
Kaynak: AA
Türk Kızılay personeli yardım için gittiği Yemen'de silahlı saldırıda yaralandı.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Yemen Türk Kızılay Delegasyonunda görevli personelin silahlı saldırı sonucu yaralandığını bildirdi.
Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
"Yemen Türk Kızılay Delegasyonunda görevli bir çalışma arkadaşımız kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında yaralanmıştır. Arkadaşımız Aden'de ameliyata alınmış ve tedavisi devam etmektedir. Türkiye'ye nakli için de Sağlık Bakanlığımız hazırlıklarını tamamlamıştır."
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