Yedili Masa'daki FETÖ izleri! İYİ Parti'nin milletvekili adayı İdris Naim Şahin'in FETÖ aşkı!
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Partilerin milletvekili kesin aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu. 7'li masada listelerin açıklanmasının ardından adeta yer yerinden oynadı. CHP ve İYİ Parti listelerindeki FETÖ bağlantılı bazı isimler parti tabanında bile büyük tepkiyle karşılandı. Bunlardan birisi de FETÖ operasyonlarında örgüt mensuplarına desteğe koşan İdris Naim Şahin oldu.
Türkiye Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olacak 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor.
Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde toplantı üstüne toplantı yapan Yedili Masa, İYİ Parti'nin itirazları ve HDP'nin desteğinin ardından yaşanan kriz sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olması koşuluyla 'noter' ve 'kumar' masası olarak nitelediği Yedili Masa'ya yeniden oturmak zorunda kaldı.
Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde yaşanan krizin devamı ise aday listeleri hazırlanırken geldi. Muhalefet cephesinde "ortak aday" krizi sonrası patlayan "ortak liste" krizinin yankıları da sürüyor.
Deva Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin CHP listelerinden seçime girerken İYİ Parti ise kendi adaylarını çıkardı.
Listeler netleştikçe CHP ve İYİ Parti'nin gösterdiği bazı adayların FETÖ ile olan bağlantıları parti tabanlarında bile büyük tepkiyle karşılandı.
FETÖ'NÜN HAMİSİ ŞAHİN İYİ PARTİ'NİN ADAYI OLDU
İYİ Parti, FETÖ'ye karşı düzenlenen operasyonlara gösterdiği tepkilerle hafızalardaki yerini koruyan İdris Naim Şahin'i Ordu 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterdi. Şahin, AK Parti'den istifa etmesinin ardından 2019'da Saadet Partisi'nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ama umduğunu bulamamıştı.
FETÖ'CÜ DUMANLI'NIN KOLUNA SAATİNİ TAKTI
Şahin'in FETÖ'cüler için seferber olduğu günler ise hafızalardaki yerini halen koruyor. FETÖ'nün yayın organlarından Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, 14 Aralık 2014 tarihinde gözaltına alındığında desteğe ilk koşanlardan biri de İdris Naim Şahin olmuştu.
Şahin, Dumanlı gözaltına alınırken destek için Zaman gazetesinin o dönem Yenibosna'da bulunan binasına gitmiş, kolundaki saati çıkarıp Ekrem Dumanlı'nın koluna takmış ve kalem hediye etmişti. Şahin, kaleminin ve saatinin hatıra olarak kalacağını söylemişti.
FETÖ'CÜ POLİSLERE DESTEĞE KOŞTU
Şahin, 22 Temmuz 2014 tarihinde de FETÖ'nün polis teşkilatı içerisindeki isimlere düzenlenen operasyonda Çağlayan Adliyesine koşarak örgüte destek olmuştu. Şahin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gözaltındaki FETÖ'cü polislerin sorgusu devam ederken adliye önüne gelerek FETÖ'cülerin yakınları ile birlikte iftar yapmıştı.
DARBE KOMİSYONUNA GİTMEDİ
15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na davet edilen İdris Naim Şahin'in rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmemişti.
BANK ASYA'YA PARA YATIRDI
Şahin FETÖ'nün bankası Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bank Asya'nın Ankara'daki Ostim şubesine giden Şahin, hesap açtırarak para yatırdı.
FİRARİ FETÖ'CÜDEN ŞAHİN'E DUA
İYİ Parti'den aday gösterilmesine ise en büyük destek yine FETÖ'cülerden geldi. FETÖ'nün mahrem imamlarından Ahmet Bedir, sosyal medya hesabından İdris Naim Şahin'in paylaşımını alıntılayarak "Allahım, bu insanı insî şeytanlardan koru! Amin!" ifadelerini kullandı.
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