Yedikule'de tohum zamanı

Yaz tatilinde kaliteli zaman geçiren çocuklar, arkadaşlarıyla eğlenirken doğaya ait birçok bilgiye uzman eğitmenler tarafından sahip oluyor.

BAHÇE YAZ ATÖLYELERİ BAŞLADI

Fatih Belediyesi, çocukların ve ailelerin yaz mevsimini verimli biçimde geçirmesi için Bahçe Yaz Atölyesi düzenliyor. Yedikule ve Ayvansaray bahçelerinde gerçekleşecek eğitimler, 7 Temmuz'da Bahçıvanlık Atölyesiyle kapılarını açtı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ''Çocuklarımız doğayla iç içe eğitim alırken, aileler de semaverde çay ikramımızla gönül rahatlığıyla piknik yapabilecek" dedi.

SEBZE, ARICILIK, BİTKİ BAKIM

Uzman eğitmenler tarafından derslerin verileceği yaz atölyelerinde; Anne&çocuk salata atölyesi, bitki bakım atölyesi, kompost atölyesi, sebze toplama ve paketleme atölyesi, turşu atölyesi, mantar yetiştiriciliği atölyesi, çocuklara özel arıcılık atölyesiyle olmak üzere katılımcılar kendilerini geliştirme imkânı bulurken çocuklar da kaliteli vakit geçirerek yaz tatilinin keyfini doyasıya yaşayacak.