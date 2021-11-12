Rusya'nın kabusu gerçeğe dönüştü!

Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı ileri teknoloji Bayraktar drone'ları Moskova'nın sinirlerini allak bullak etti.

Milliyet'in Rus basınına dayandırdığı habere göre Ankara, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ek Bayraktar şok dronları satmaya başladı. Avia.pro ajansına göre, bu dronlardan birisi Keşan yakınlarındaki bir hava üssünden uçarken görüldü ve akşam saatlerinde Ukrayna toprakları üzerinde gözlemlendi.

Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 12 değil 30 SİHA'yla saldırabileceği açıklamaları dikkat çekiciydi. Bir Rus uzman, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ek dronlar alırsa, bu durum dronlarla mücadele etme araçlarına sahip olmayan Rusya yanlısı milisler için büyük bir sorun anlamına geliyor" dedi.

Ukrayna saldırı uçağı Bayraktar TB2, Telmanovo ve Dokuchaevsk'i vurdu. Donetsk'te Rusya yanlısı militanların kaynakları, öğle saatlerinde Ukrayna Bayraktar TB2'nin Telmanovo'da milis güçlerinin mevzilerini vurduğunu bildirdi ve Dokuchaevsk'e yöneldi.

Donets'teki kaynaklar, drone'un Telmanovo ve Dokuchaevsk üzerinde göründüğüne ilişkin verileri doğruladı ancak saldırılarla ilgili veriler hakkında yorum yapmadı.

Novorossiya'da bulunan milislerin Telegraph konuşmalarında, "Bayraktar, Donetsk'te cephe hattında uçmaya başladı. Telmanovo yönünde mevzilerimizi aştı ve şimdi Dokuchaevsk yönünde ilerliyor" dedikleri bildirildi.

RUS BASINI: SINIRLARIMIZI TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

Ukrayna, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarıyla Rusya sınırlarını tehdit etmeye başladı. Türk Bayraktar TB2 taarruz SİHA'larının Donbass'ta başarıyla kullanılmasının ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya sınırları yakınında bu İHA'ları kullanarak provokasyon düzenlemeye karar verdi.

Avia.pro haber ajansının edindiği bilgilere göre, Ukraynalı Bayraktar TB2 SİHA'sı, Rus hava savunma sistemlerinin test edildiği Kırım'ın kuzey sınırından sadece 38-40 kilometre uzakta uzun bir uçuş gerçekleştirdi.

Ortaya çıkan görüntüler, Ukrayna Bayraktar TB2 insansız hava aracının Rusya sınırlarına yakın uçuş rotalarını gösteriyor. BAyraktar, Nikolaev yakınlarındaki havaalanından kalktıktan sonra, Rusya sınırlarından çok uzak olmayan Novotroitskoye ve Ivanovka yerleşim bölgelerinde uzun bir uçuş gerçekleştirdiği Kırım sınırına doğru yöneldi.

Oldukça ilginç manevralar yapması, drone'un muhtemelen Rus hava savunma sistemlerini taradığını gösterdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin daha önce, Rus hava savunma sistemlerinin çalışmasını kontrol edebilen ve otomatik bir pasif radyo istihbarat istasyonu olan "Kolchuga"'yı konuşlandırması dikkat çekti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından böyle bir provokasyon, Kiev için son derece ciddi sorunlara yol açabilir çünkü Kırım hava sahasını ihlal etmeye yönelik herhangi bir girişim, Rus ordusunun saldırmasına sebep olacak.

EKRANDA GÖRÜNMESİ YETTİ

Ukrayna'nın yeni Bayraktar TB2 alacağını duyurduğu saatlerde cephe hattında silah sesleri duyuldu, bir asker yaralandı. Ancak asıl bomba, Ukrayna askerlerinin yayınladığı bir videoyla patladı.

Ukrayna, hafta içinde Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yenilerini ekleyeceğini açıkladı. Bayraktar SİHA ordusunun büyütülmesi kararını, bizzat Ukrayna lideri Vladimir Zelensky verdi.

Henüz satın alma kararının yankıları dinmeden, cephe hattında çekilen bir video, sosyal medyaya düştü. Yerel medya, Granitnoye bölgesinde Türk üretimi Bayraktar SİHA'larıyla yeni bir saldırının gerçekleştiğini ve söz konusu saldırıda Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrol noktasının hedef alındığını bildiriyor.

Gazeteci Yuri Butusov, Rus yanlısı ayrılıkçıların top atışlarının ardından Bayraktar TB2'nin havalandığını, ateşlenen füzelerle Granitnoye bölgesindeki en az iki iki top bataryasını yok edildiğini yazdı.

Askerlerin paylaştığı görüntüler beklendiği gibi Rusya'da ses getirdi. Rus medyası, askerlerin başarılı saldırının ardından kutlama yapmalarını haberlerinde özellikle öne çıkardı. Ayrıca, komuta merkezindeki askerlerin konuşmalarından cephe hattında yeni bir saldırı planlandığı da yine Rus medyasındaki haberlerde göze çarpan detaylar arasında.

DÜNYA TWITTER MESAJIYLA DUYMUŞTU

Ukrayna ordusu 26 Ekim Salı günü akşam saatlerinde resmi Twitter hesabından açıklama yaparak Bayraktar TB2'lerin ilk kez bir saldırıda kullanıldığını ve Rus sistemlerini paramparça ettiğini duyurmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, dün yaptığı açıklamada, Ekim ayının son günlerinde Donbas'ta ilk kez Bayraktar TB2 SİHA'sıyla gerçekleştirilen saldırının, Minsk Anlaşmasını ihlal etmediğini söylemişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ekim ayının son günlerinde Donbas'ta ilk kez Bayraktar TB2 SİHA'sıyla gerçekleştirilen saldırının, Minsk Anlaşmasını ihlal etmediğini söylemişti.

Rus medyası ise, Bayraktar TB2'lerin kullanılmasının Moskova tarafından 'çok tehlikeli bir oyun' olarak nitelendiğini kaydediyor. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'nın sarfettiği sözleri sayfasına taşıyan Ria, diplomatın "Kiev Bayraktar TB2'yi kullanması halinde hayal bile edemeyeceği sonuçlar ortaya çıkabilir" dediğini aktardı.