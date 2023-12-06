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06 Aralık 2023 Çarşamba 14:49:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 14:49:00

Yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yazar ve Siyaset Bilimci Mustafa Çalık'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uzun zamandır tedavi altında olan Yazar ve Siyaset Bilimci, inandığı değerleri yüksek sesle savunması ile hatırlayacağımız Mustafa Çalık'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : mustafa çalık vefat fahrettin koca
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