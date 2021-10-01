VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kars'a yağan dolu kışı aratmayan manzaralar oluşturdu
Yayıncı Tevfik Rauf Baysal vefat etti
Beyaz Saray'dan Etiyopya'ya "BM" kınaması
Libya'dan Kahire'ye uçuşlar 7 yıl sonra başladı
Vakalar artarsa okullar kapatılır mı? Bakan Özer açıkladı
Türkiye'de 29 bin 104 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!
İzmir'de 1520 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacı karşılandı
Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a 'Haksız rekabet'ten tedbir kararı
Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı!
KKTC Dışişleri: ABD'nin Rum kesimine askeri malzeme satmaya devam kararı kabul edilemez
Ece Yüksel kimdir, kaç yaşında? Ece Yüksel aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Bakan Kurum: Net sıfır emisyon hedefimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz
Çalışanlara aşı zorunluluğu ABD halkını böldü
MGK bildirisinde 'Suriye' vurgusu
Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti, akciğerinden çekirdek çıktı
Devlet tiyatroları yarın açılıyor
İki ülke arasında anlaşma sağlandı
Komşu uranyum atağına geçti: Nükleer silah hazırlığı olabilir
Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin dikkat çeken yorum
Eren operasyonlarıyla terör örgütüne büyük darbe
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gramaj oyununa 115 bin TL ceza
Türkiye'den dev hamle!
Yeni dönem için düğmeye basıldı!
01 Ekim 2021 Cuma 00:47:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 00:47:00

Yayıncı Tevfik Rauf Baysal vefat etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal, COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti. İletişim Başkanı Altun, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Baysal'ın vefatı, Türkiye Yayıncılar Birliğinin sosyal medya hesabından "Üyemiz, Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal vefat etmiştir. Tüm sevenlerine, ailesine ve yayıncılık dünyasına başsağlığı dileriz." ifadeleriyle duyuruldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hayy Kitap'ın sahibi Rauf Baysal'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisi sevilen, sayılan ve yayıncılık dünyası için kıymetli bir isimdi. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz da Baysal'ın vefatının ardından, "Rauf Baysal tanıdığım en ilkeli, ahlak sahibi insanlardandı. Hayy Kitap ile yayıncılığa yeni bir seviye getirdi. Şeyh ile Hükümdar onun teşvikleriyle ortaya çıkmıştı. Rabb'im gani gani rahmet eylesin, eşi ve bebeğine şifalar nasip etsin." açıklamasında bulundu.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu da "Kuşadası'ndan komşumuz, İzmir Atatürk Lisesi'nde öğretmenim Haluk Baysal'ın oğlu sevgili arkadaşımız Rauf Baysal'ı kaybettik. Onu sıcak gülümsemesi ile hatırlayacağız. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Yazar Leyla İpekçi ise "Ah Rauf Baysal, 1990'lardan beri gazetecilik yıllarımdan yayıncılık yıllarıma, yazarlıktan editörlüğe, yaz ramazanlarında nice sofralara, atalar tohumu organik tarım kimsenin derdi değilken Buğday Derneğinde toplantıdan toplantıya... Birlikte kitaplar da yaptık. Mekanın cennet olsun." paylaşımını yaptı.

Etiketler : Rauf Baysal Yazar Leyla İpekçi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yayıncı
İkinci kez ayrılık kararı

İkinci kez ayrılık kararı
Pazardan giyiniyor

Pazardan giyiniyor
Çiftin ayrılığı kısa sürdü

Çiftin ayrılığı kısa sürdü
Yayla yolunda araç mahsur kaldı

Yayla yolunda araç mahsur kaldı
Serdar'ı dilenciye benzetti

Serdar'ı dilenciye benzetti
Benek'i unuttu

Benek'i unuttu
Teoman ikiledi

Teoman ikiledi
Eski dostların buluşması

Eski dostların buluşması
Cep telefonuyla çekti

Cep telefonuyla çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER