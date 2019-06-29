Yavuz'a selam olay oldu

Türkiye, ABD’yle AB’nin baskı ve tehditlerine rağmen, Yunan ve Rumların Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını yağmalamasının önüne geçmek için, geçtiğimiz günlerde Yavuz sondaj gemisini de bölgeye gönderdi. Yavuz, Akdeniz’deki seyri sırasında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 uçakları tarafından selamlandı. F-16 pilotları bu anı özçekimle ölümsüzleştirdi.

'GÜÇ GÖSTERİSİ'

F-16’ların Yavuz’u selamlaması, geminin sondaj çalışmalarına karşı çıkan Yunan ve Rum basınında paniğe neden oldu. “Newsbomb” haber sitesi Türk pilotların özçekimi için “Ankara’dan güç gösterisi: Yavuz, Akdeniz’de savaş uçakları eşliğinde geziyor” başlığını kullandı.

ADIM ADIM TAKİPTELER

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea uçuşu, “Türk F-16’lar Doğu Akdeniz’de Yavuz’un üzerinde uçtu” başlığıyla öne çıkardı. Yunan SKAI televizyonunda da Türk pilotların özçekimine yer verildi. Rum kesiminde de yayın yapan Yunan Antenna kanalı ise Yavuz'un Akdeniz'deki seyrine, savaş uçakları dışında 2 Türk fırkateyninin eşlik ettiğine dikkati çekti.