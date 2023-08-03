Pekin'den Londra'ya ikinci demiryolu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkenin çehresini değiştirecek, milyonlarca vatandaşa daha konforlu bir yaşam ve ulaşım sağlayacak Türkiye Yüzyılı projelerini anlattı. Bakan Uraloğlu, Bahçe-Nurdağı Fevzipaşa Varyantı Demiryolu Tüneli'nin ışık görme töreninde soruları cevapladı.

3 MİLYAR EUROLUK PROJE

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tren hattı geçmesine ilişkin projenin bittiğini belirten Uraloğlu, "Finansman noktasında Avrupa Yatırım Bankası ve Batılı finansörlerle temaslar var. Körfez'in de görev alma, destek noktasında yaklaşımları var. Sanıyorum ki önümüzdeki günlerde orada bir gelişme olacak. Projenin 3 milyar euro üzerinde maliyeti olacak. Başlanınca 5-6 yıl sürer. Bu yıl en iyi ihtimal ihaleyi yapıp seneye yapımına başlarız. 2028-2029 gibi bitecek. Böylece Avrupa ve Asya'yı, Pekin ve Londra'yı Marmaray'dan sonra ikinci kez demiryolu ile bağlayacağız" dedi.

AKDENİZ'E BAĞLANIYOR

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan 18 koridor olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bu 10 bin 500 kilometre yol demek. Yüzde 90 bitti, eksik kalanları tamamlayacağız. Biz Samsun'u Mersin'e bağladık hem de bir kaç alternatif ile bağladık" diye konuştu.

SAMSUN-BATUM HATTI

Ankara- Sivas hızlı tren hattını Delice'den ayrılıp Çorum'a oradan Samsun'a uzatan bir proje çalışmalarının bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, "Sonrada Karadeniz sahilinden Batum'a kadar devam ettireceğiz. Bu hattı Ankara-Konya- Karaman üzerinden Ulukışla'dan Mersin Adana, Osmaniye, Gaziantep hattına bağladık mı Karadeniz'den Akdeniz'e de inmiş olacağız. Son yapılan hızlı tren hatları aynı zamanda yük taşımacılığına da uygun şekilde projelendiriliyor" değerlendirmesinde bulundu.

HATAY'A OTOYOL

Deprem bölgesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini ifade eden Uraloğlu, otoyolun Hatay'a kadar uzatılacağını kaydetti. Sirkeci Garı'nın daha çok turistik amaçlı kullanımını düşündüklerini ifade eden Uraloğlu, Samatya banliyö hattını tamamlayacaklarını söyledi.

SARSMA BANTLARI KAZALARI % 35 AZALTIYOR

Yol kenarlarına yapılan reflektörlerin kazaların önlenmesine büyük destek sağladığına dikkat çeken Uraloğlu, "Sarsma bandı uygulaması başlattık. Bu da kazaların önlenmesinde önemli. Pilot uygulamasında kazaların yüzde 35 azalttığı görülmüştü" dedi.

KANAL İSTANBUL'A KÖRFEZ İLGİSİ

Kanal İstanbul Projesi'nin büyük bir hassasiyetle hazırlandığinin altını çizen Uraloğlu, şunları anlattı: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı etrafındaki imar düzenlemelerini çalışıyor. Bakanlık 'Burası İstanbul'un rezerv alanıdır' dedi. İstanbul'un riskini azaltmak için buraya ciddi yönelim yapmalıyız. Kanal İstanbul için ciddi bir finansman kaynağı gerekiyor. Bu görüşmeleri de zaman zaman yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Körfez turunda da gündeme geldi. Finansman hangi şartlarda olabilir, Türkiye'nin lehine nasıl olabilir, çalışıyoruz.

YAP-İŞLET DEVRET PROJELERİ

Yap-işlet-devret projelerini eleştirenlerin söylenenlerin doğru olmadığını ancak siyaset adına bunu kaşıdıklarını vurgulayan Uraloğlu, "YİD'lerde işi yapacak olan kredisi ile birlikte geliyor. Güvenceler için 'Buradan bu kadar trafiğin geçmeyeceğini nasıl bilmezsiniz' deniyor. Bir hesaplama yapılıyor. Ona göre garantiler veriliyor. Yoksa adam niye gelip yapsın. YİD ile yapılan yol ve köprülerden yüksek ücret aldığımız söyleniyor. Anlaşma uygulansa bizim Osmangazi Köprüsü'nden aslında bin 250 lira almamız gerekiyor ama şu an geçiş ücreti 200 lira. Köprüden geçiş rekorları kırılıyor" açıklamasında bulundu.