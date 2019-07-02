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02 Temmuz 2019 08:00 | Salı

Yatırımcıya destek güvencesi

Başkan Erdoğan, Tokyo'da bir araya geldiği Japon iş insanlarına yatırım çağrısında bulundu, tüm devlet kurumlarıyla yatırımcılara her türlü kolaylığı sağladıklarını söyledi. 

Erdoğan yoğun temaslarda bulunduğu Tokyo'da Japon iş insanlarıyla bir araya geldi. Japonya İş Federasyonu (Keidanren) tarafınodan düzenlenen programda konuşan Erdoğan, “Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur. Bizler uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM 

Göreve geldikleri 2002 yılından beri iki ülke arasındaki iş birliğini çok daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin güçlü pazarı, nitelikli işgücü, stratejik coğrafi konumu gelişmiş ulaşım haberleşme ve enerji ağıyla Japon yatırımcılar için eşsiz fırsatlar sunduğuna dikkati çekti. Başkan Erdoğan, “Halihazırda 200'ün üzerinde Japon sermayeli şirket ülkemizde faaliyet gösteriyor. Bu firmalar son 10 yılda Türkiye'de yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yaptılar. Altyapıdan tutun imalat sanayiinin birçok alt sektörüne kadar hemen her alanda Türk-Japon işbirliğinin izlerine şahit oluyoruz. Bugün Asya'yı Avrupa'ya bağlayan devasa köprülerin, tünellerin inşasında Türk ve Japon girişimcilerinin imzası bulunuyor” dedi. 

İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRELİM 

Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yaptıkları katkılardan dolayı Japon yatırımcılara şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti: “Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin ahdi çerçevesini güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin konumu Akdeniz, Kafkaslar, Orta Asya, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına doğrudan ulaşım imkanı sağlıyor. Bir çok küresel yatırımcı yeni pazarlara Türk yatırımcılarla beraber girmeyi tercih ediyor. Türkiye olarak hem kendi müteşebbislerimize hem de Japon yatırımcılar başta olmak üzere uluslararası yatırımcılara daima destek olduk.” 

MEMNUN KALMAYAN KİMSE YOK 

Japonya'da özellikle yatırımcılar nezdinde güvenlik hassasiyetinin çok üst düzeyde olduğunu bildiğini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ekonomik ortaklık anlaşmasını süratle tamamlayarak 2019 yılında bunu imzalamak istiyoruz. Anlaşmanın bir taraftan serbest ticaret konusundaki ortak hedefimizi diğer taraftan ekonomik gelişmişlik farklarımızı dikkate alan bir denge gözetmesini bekliyoruz. Diğer bir deyişle iki taraf için de adil sayılabilecek bir süre zarfında tam liberalizasyon geçilmesini arzu ediyoruz.”

STRATEJİK ORTAKLIK GELİŞECEK

Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yle çalışma yemeğinde bir araya geldi. Tokyo'daki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen programın habercilere açık bölümünde konuşan Başkan Erdoğan, Japonya'yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başbakan Abe ise konuşmasında Türkiye ile Japonya arasındaki stratejik ortaklığı daha yüksek seviyeye çıkarmaya çalışacaklarını söyledi. Çalışma yemeğine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. 

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