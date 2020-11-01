01 Kasım 2020 Pazar 19:29:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 20:29:00
Yaşlı kadın 30 saat sonra derede bulundu
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan Ş.P. 30 saat sonra yaralı olarak derede bulundu.
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Ş.P.'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Yaşlı kadın, Kızılcaterzi - Kocaali Mahallesi arasında bulunan yolun yaklaşık 50 metre aşağısında dere yatağında yaralı olarak bulundu.
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