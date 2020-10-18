  • BIST
    1192.73
  • Dolar
    7,9347
  • Euro
    9,2997
  • Altın
    484,6100
İstanbul
14 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ermeni askerleri silahlarını bırakıp kaçtı!
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: işgalci Ermenistan'ın Su-25 savaş uçağı düşürüldü
Bakan açıkladı! 65 ilaç daha geri ödeme listesinde!
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu
Kare kare fotoğrafladı!
Ambargo 13 yıl sonra kaldırıldı! İran artık silah alıp satabilecek!
Çanakkale Boğazı'nda 'Kanuni' heyecanı! Vatandaşlar bayraklarla karşıladı
Uçus saatini kaçırma derdi artık sona eriyor
Can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun
Bakan Pakdemirli duyurdu: 243 milyon lira hibe sağlanacak
Jandarma 354 internet sitesinin erişimini engelledi
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hazır! En büyük pay o kuruluşlara ayrıldı
Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırı girişimlerini önledi
'Sungur' göreve hazır
Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor! TSK'ya savaş seyrini değiştirecek milli teknoloji
BAE Hoşgörü Bakanı Al Nahyan'a taciz suçlaması
PKK'ya yıldırım darbesi!
Karadeniz'deki gaz derin denizlerdeki en büyük 20 keşif arasında
Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes! Tarih belirlendi
Fransa'da alçak plan! Cinayeti Müslüman dünyasına yıkacaklar
Bu yaşın üstündekilerde ölüm riski 6.7 kat! Koronavirüs kabusu büyüyor
Virüse karşı sinekkaydı tıraşı Virüse karşı sinekkaydı tıraşı
Mısır İsrail'e 'dur' dedi! Şaşırtan açıklama
Antalya'da sahilinde ağır metal kirliliği var
18 Ekim 2020 Pazar 11:13:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 11:13:00

Yasadışı yayın yapan 354 web sitesi erişime kapattırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Arasında ABD, Kanada ve Fransa'dan terör örgütü PKK/KCK/YGP/YPS propagandası yapılanların da yer aldığı 354 web sitesi erişime kapattırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir ayda internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çalışma kapsamında "yasadışı bahis ve müstehcenlik" içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden ve herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurt dışı kaynaklı yayın yapan 286 web sitesi ile ABD, Kanada ve Fransa'dan terör örgütü PKK/KCK/YGP/YPS propagandası yapan 68 URL adresi tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca 286'sı yasadışı bahis ve müstehcenlik ve 68'i PKK/KCK/YGP/YPS terör örgütü propagandası içerikli 354 web sitesi BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)na bildirilmiş ve erişime engellenmesi kararı alınarak, siteler erişime kapattırıldı."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER