Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Teröre ve teröriste geçit yok!



Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/n8kQGSJoZ9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2023