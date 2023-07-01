Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1 PKK'lı terörist yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 PKK/KCK/PYD'li teröristin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2023
Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/n8kQGSJoZ9
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