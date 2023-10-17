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17 Ekim 2023 Salı 11:05:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 11:05:00

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

Kaynak: İHA

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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi, 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ terör örgütü mensubu 3 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : msb yunanistan fetö hudut birlikleri
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