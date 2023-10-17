Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
Kaynak: İHA
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi, 3 kişinin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ terör örgütü mensubu 3 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2023
Yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/l0EOWxkWMa
Bakanlık, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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