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21 Temmuz 2023 Cuma 14:54:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 14:54:00

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : MSB FETÖ ile mücadele FETÖ terör örgütü
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