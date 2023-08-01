2'si FETÖ üyesi 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Bakanlığın paylaşımı şu şekilde oldu:

FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.