Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 3 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
Bakanlığın paylaşımı şu şekilde oldu:
FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2023
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı.
Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/dZxB68BSeS
- Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilişkin gözaltı sayısı 9 oldu
- İki ilde düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
- "Ülkemizin aydınlık geleceği için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz"
- 2'si FETÖ üyesi 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
- Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmanın betonu "standart dışı" çıktı
- İzmir'de belediye iştiraki iki şirketin çalışanlarından 1 günlük iş bırakma eylemi