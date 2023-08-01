2'si FETÖ üyesi 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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01 Ağustos 2023 Salı 12:07:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 12:07:00

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 3 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Bakanlığın paylaşımı şu şekilde oldu:

FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı yunanistan fetö
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