VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tuzla'da doğalgaz borusu patladı! Sabiha Gökçen'de uçuş trafiği durdu
Paris'te terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı tahribatın izleri silinmedi
1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti
MÜSİAD, hayata geçirdiği vizyon projeleriyle Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor
"İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu ile yılda 109,2 milyon lira tasarruf sağlayacağız"
14:35:36 475
14:35:36 491
28 Aralık 2022 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 13:30:00

MSB: Türkiye'ye sızmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişi yakalandı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi, Edirne bölgesinde hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı fetö terör örgütü
Set arasında serum takviyesi

Set arasında serum takviyesi
Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı

Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı
2023'e Paris'te 'merhaba'

2023'e Paris'te 'merhaba'
3 bin kişilik koro

3 bin kişilik koro
İspanya tatili

İspanya tatili
Yılbaşı pozu

Yılbaşı pozu
Minikleri sevindirdi

Minikleri sevindirdi
Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel

Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel
Fahriye'nin aşkları

Fahriye'nin aşkları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX