MSB: Türkiye'ye sızmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişi yakalandı
Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi, Edirne bölgesinde hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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