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02 Eylül 2023 Cumartesi 10:58:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 10:58:00

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 18 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13'ü FETÖ üyesi 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 18 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 13'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı yunanistan fetö
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