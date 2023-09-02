Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 18 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13'ü FETÖ üyesi 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 18 kişinin yakalandığını bildirdi.
FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2023
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 13'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.... pic.twitter.com/CqtvsY5Tih
MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 13'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."