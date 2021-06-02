Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşılanacak
7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşı olacak.
Aşılama sürecinde yeni bir dönem başlıyor.
Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, tarih verdi; 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanacağını duyurdu.
Bakan Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.
Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2021
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