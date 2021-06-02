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02 Haziran 2021 Çarşamba 20:07:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 20:07:00

Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşılanacak

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7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşı olacak.

Aşılama sürecinde yeni bir dönem başlıyor.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, tarih verdi; 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanacağını duyurdu.

Bakan Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaş sınırı
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