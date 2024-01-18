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18 Ocak 2024 Perşembe 11:06:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 11:06:00

Yarıyıl tatili yarın başlıyor

Kaynak: IHA

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19 milyondan fazla öğrenci için yarıyıl tatili yarın başlıyor. Öğrenciler karnelerini alacak, derslere 2 haftalık mola verilecek.

MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı. Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13 Kasım-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, yarın karnelerini alarak 16 günlük yarıyıl tatiline başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM 5 ŞUBAT'TA

2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak, 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak.

Öte yandan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

Etiketler : okul tatil karne
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