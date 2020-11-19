Yarına dikkat! Kısıtlamalar başlıyor...

10.00-20.00 DIŞI SOKAK YASAK: Hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak; üretim, imalat ve tedarik zincirleri muaf tutulacak. Kısıtlama 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak, pazar 10.00’da sona erecek. Pazar saat 20.00’den pazartesi sabah 05.00’e dek sürecek.



SEYAHATE ÖZEL İZİN: Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. Sokağa çıkmak için İçişleri Bakanlığı e-Başvuru ve ALO 199’dan izin alınacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA TEDBİR: 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-13.00, 20 yaş altı ise 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

EĞİTİM ONLINE: Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, 2020’nin sonuna kadar online sürdürülecek.

AVM-RESTORAN: Alışveriş merkezi, marketler, berber ve kuaför gibi işletmeler 10.00-20.00 arası çalışacak.

PAKET SERVİS: Restoran, lokanta, kafe gibi yerler 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek şekilde açık olacak.

MAÇLAR: Spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Halı sahalar kapatılacak.

SİNEMA: Sinemalar, sektörün talebine göre yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

TIKA BASA YOLCULUK

İstanbul’da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk devam etti. Metrobüslere ve metroya binenler sırt sırta yolculuk yaptı.