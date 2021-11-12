12 Kasım 2021 Cuma 20:22:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 20:23:00
Yargıtay kooperatiflerin tacir sayılmasına karar verdi
Kaynak: AA
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Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca, kooperatiflerin tacir sayılmasına hükmedildi.
Yargıtay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2020/2 sayılı içtihatların birleştirilmesi talebi üzerine Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 12 Kasım 2021 tarihinde yapılan toplantıda kooperatiflerin/yapı kooperatiflerinin tacir sayılacağı yönünde karar verildi." ifadeleri yer aldı.
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