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25 Mart 2024 Pazartesi 10:23:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 10:23:00

Yargıtay Başkanlığı için seçim başladı

Kaynak: AA

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, Akarca'nın da aralarında olduğu 5 adaylı Yargıtay Başkanlığı seçimi başladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtayda sandık kuruldu.

Yargıtay Başkanlığı için Yargıtay Başkanı Akarca ile Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal aday oldu.

Başkan seçilebilmek için adayların, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175'inin oyunu alması gerekiyor.

Adayların hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek.

İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek.

Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Etiketler : yargıtay seçim sandık salt çoğunluk
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