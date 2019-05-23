Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni gerçekleştirildi. Törende açıklamalar yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün bin 446 adayın, ilk görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla kura çekeceklerini, bu adaylardan 788'i hakim, 658'inin ise Cumhuriyet savcısı olarak görev yapacağını dile getirdi. Gül ayrıca açıklamasında, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır." dedi. Bu açıklamanın yapılmasının hemen ardından Yargı Reformu Strateji Belgesi nedir? Yargı Reformu içinde neler var? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ NEDİR?

Toplumun bütün kesimlerine güven veren, doğru, adil ve etkili işleyen bir yargı sisteminin, toplumsal huzur ve barış için olduğu kadar, ekonomik refah ve kalkınmada da kilit rolü bulunduğunu vurgulayan Gül, şunları söyledi;

"Sizden aldığımız talimat ve destekle Bakanlık olarak Yargı Reformu Stratejimizi hazırladık. 15 Temmuz girişimiyle kesintiye uğratılmaya çalışan reformlarımıza daha özgür, daha rekabetçi ve insan odaklı bir anlayışı içerisinde refahını daha adil paylaşan bir Türkiye inşa etme idealini böylece sürdüreceğiz. Adil kararın, makul sürede verilmesi anlayışı bu politikamızda rehber olacaktır. Bu tüm uygulamalarımızla vatandaş memnuniyetini yine merkeze alacağız. Türkiye bu strateji belgesiyle demokrasisini daha da güçlendirerek, hak ve özgürlükleri geliştirerek ve genişletmeye elbette daha güçlü bir vurgu yapmaktadır. Katılımcı anlayışla hazırladığımız Yargı Reformu Strateji Belgemiz 'güven veren adalet' anlayışına hizmet edecektir. Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır. Bu belge bizim yol haritamız olacaktır. 82 milyon vatandaşımızın yargıya güveninin artacağı bir yol haritası ve inşallah reformlar için de bizim yol haritamız, atlasımız olacaktır."

YARGI REFORMU İÇİNDE NELER VAR?

-Hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile hakim, savcı adayları ile hukuk fakültelerinin eğitim sürecinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

-Hukuk okuyanlara mesleğe başlamadan önce meslek sınavı getirilmesi planlanıyor.

-Meslek öncesi staj süresinin uzatılması, etkinliğinin artırılması, meslekte bulunan yargı mensuplarının ihtisaslaşmasını sağlayacak eğitimler, coğrafi teminatlarını sağlayarak hakimlerin bu anlamda bağımsız ve tarafsızlığını güçlendirici, sağlamlaştırıcı adımlar bekleniyor.

-Uygulamada eksiklikler, uzayan soruşturmalar, halen davası açılmayan soruşturmalar gibi uygulamadan kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

-Çalışmayla adaleti muhakemesiyle, aklıyla, vicdanıyla yapan yargıçlar adaleti tesis etmesine yardımcı olacak adımlar atılacak.

-Yargı, önüne gelen sorunları nesnel ve adil bir şekilde çözüme kavuşturan 'hakemlik' vasfını korunması sağlanacak.

-Güven veren adalet sistemi sağlanarak, merkezine insanı alan politikalar ve hakkın gecikmeden, zamanında teslimini sağlayacak adımlar atılacak.