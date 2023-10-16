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16 Ekim 2023 Pazartesi 14:38:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 14:38:00

Yardım malzemeleri taşıyan TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, yardım malzemeleri taşıyan askeri geminin, sel felaketinden etkilenen Libya'ya ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCG Bayraktar'ın İzmir Alsancak Limanı'ndan aldığı insani yardım malzemelerini sel felaketinden etkilenen "dost ve kardeş" Libya'ya ulaştırdığı belirtildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı yardım tcg bayraktar libya
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