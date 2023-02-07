07 Şubat 2023 Salı 02:39:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 02:39:00
Yaralılar askeri gemiyle naklediliyor!
TCG Gemisi yaralıları Mersin'e ulaştırmak için Hatay'ın İskenderun Limanı'na geldi. İskenderun'a getirilen yaralılar Mersin'e aktarılıyor.
Türkiye'yi sarsan deprem sarsıntısında feci haberler gelmeye devam ediyor. TCG İskenderun gemisi ile yaralılar İskenderun Limanı'ndan Mersin'deki hastanelere ulaştırılacak.
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