Yaralı depremzedelerin hava yoluyla Ankara'ya sevki devam ediyor

Yaralı depremzedelerin hava yoluyla Ankara'ya sevki devam ediyor

Adana'daki hastanelerde durumları değerlendirilen yaralıların, hava yoluyla başka illere nakli sürüyor.

Aralarında kadın, genç ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, ambulanslarla Adana Havalimanı'na getirildi.

Depremzedeler, sağlık ekiplerince ambulanslardan alınıp sedyelerle uçağa taşındı.

Ankara'ya gönderilen yaralılardan bazılarının tedavisine Etlik Şehir Hastanesi'nde devam edileceği öğrenildi.