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07 Ağustos 2023 Pazartesi 07:25:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 07:25:00

Yara saran mutluluk

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6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde annesini kaybeden Tuba, iki gün sonra olacak düğününü de yapamadı. Durumu öğrenen yetkililer konteyner kentte dillere destan bir törenle nikah yaptı.

GELİNLİK, EMİNE HANIM'IN HEDİYESİ

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde Tuba Gazi'nin annesi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Üç kardeş olan Tuba Gazi, babasıyla konteyner kentte yaşamaya başladı. Gençlerin bu durumuna kayıtsız kalmayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, depremden etkilenen çiftin yaralarını sarmak amacıyla düğün hazırlıklarına destek oldu. Tuba'nın gelinliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan diktirirken, gelinin çeyizi "Elimin Emeği Gözümün Nuru" projesi çerçevesinde AK Parti Sultanbeyli İlçe Kadın Kolları tarafından hazırlandı.

NİKAHI BELEDİYE BAŞKANI KIYDI

Konteyner kentte gerçekleşen nikah törenine damat Bestami Eker gelin arabası ile geldi. Daha sonra çift gelin arabası ile nikah töreninin gerçekleşeceği alana geçti. Nikahı Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in kıydığı törende gelin Tuba Gazi gözyaşlarına hakim olamadı. Damat Bestami Eker, "Çok mutluyuz. İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve eşi Çiğdem Keskin Hanım ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülten Terzi Hanım'ın yaptıkları yardımlardan, yakın ilgilerinden dolayı minnettarız" şeklinde konuştu.

Etiketler : Konteyner kent Bestami Eker Tuba Gazi
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