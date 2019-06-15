Yaptırımlara anında karşılık verilecek

Türkiye'nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi, bölgede Ankara’nın gücüne güç katacak. Ülkenin hava savunma sahasını tam anlamıyla güvence altına alacak olan füze sistemi, ABD’yi rahatsız ediyor. Washington’un 'iptal edin' baskı ve tehditlerine Ankara her fırsatta restle karşılık veriyor. Son olarak Başkan Erdoğan, “Türkiye S-400 savunma sistemlerini bakınız alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ayda bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır. Bu sistem taarruz değil savunma sistemidir” ifadelerini kullandı.

İLK SİNYAL ERDOĞAN’DAN

ABD’ye tepki gösteren Erdoğan, “Ben ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri almayacak mıyım? Birilerine mi soracağım. Böyle bir sistemi Amerika'dan istedik mi, istedik. Verdin mi, vermedin. Dedin ki, 'kongre müsaade etmedi'. Müsaade etmediyse başımızın çaresine bakacağız. S-400, gayet uygun fiyatlarla ve üstelik ortak üretime de geçebilme imkanlarını, sözünü almak suretiyle sözleşmemizi imzaladık. Şimdi inşallah kısa zamanda da geliyor. Bu konuda işbirliği yapmak isteyen herkese kapımız açık. Sayın Trump'a da, siz de bize bu şartlarda verecekseniz sizden Patriot alırız dedik. Ama buna benzer şartları sürerek evet diyemediler” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

S-400 teslimatlarının ardından ABD’nin atacağı adımlar içir Türkiye de hazırlıklarına başladı. ABD’nin yaptırım tehditlerine karşı harekete geçilmesi için Başkan Erdoğan, yetkililere talimat verdi. Çalışmaları başlandığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeri ve zamanı geldiğinde misilleme yaptırımlarının devreye sokulacağını açıkladı. ABD’nin cevabını mutlaka alacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin hiçbir şekilde geri adım atmayacağını vurguladı. Bağımsız ve özgür millet olmak için Ankara’nın kararlılığının devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, yaptırım tehditlerine “ABD ne derse olur anlayışını kabul etmiyoruz. Bize karşı olumsuz bir adım atılırsa karşılığını mutlaka vereceğiz. ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizim de atacağımız adımlar var” diyerek cevap verdi.

Dünyanın en iyi hava savunma sistemi olan S-400'leri 'bağımsızlık' meselesi olarak gören hükümet, geri adımın söz konusu olmadığını her fırsatta net bir şekilde ifade ediyor.

S-400'LER MİLLİ MESELE

Rus hava savunma sisteminin önemine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, NATO'nun Türkiye'nin hava sahasının sadece yüzde 30'unu koruyabildiğini vurguladı. “Elbette bu bir milli mesele” diyen Çavuşoğlu, muhalefetin bu yönde talebi olması halinde, topluca bir bilgilendirme yapacaklarını ifade etti. CHP ve PKK’nın siyasi kolu HDP’nin karşı çıktığı füze sistemi için Çavuşoğlu, “Muhalefete bilgi verme konusunda hiçbir tereddüdümüz olmaz. Veririz. Yeter ki onlar arzu etsinler ama bu bilgileri almadan da 'Türkiye S-400'ü almasın, iptal etsin' gibi açıklamaları da doğru bulmuyoruz. Birilerine hizmet etmesinler. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine hizmet etsinler” diye konuştu.