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15 Şubat 2023 Çarşamba 01:45:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 01:45:00

Yapım kusurları cezasız kalmıyor... Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden işlemleri tamamlanan 11'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

3 zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : Kahramanmaraş Deprem başsavcılık

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