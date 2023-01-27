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27 Ocak 2023 Cuma 15:51:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 15:51:00

Yapılandırma teklifi TBMM'ye sunuldu

Kaynak: AA

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Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Etiketler : kamu borç tbmm başkanlığı
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