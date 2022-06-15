VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin göndereceği HIMARS'lar ay sonunda Ukrayna'da olacak!
Yanıltıcı haberleri yayanlara ceza geliyor
ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık askeri yardım
Bakan Çavuşoğlu: Tahıl krizi için İstanbul'da 4'lü toplantı olabilir
BM: Ukrayna konusunda Türkiye ile yakın iş birliği yapıyoruz
FED faiz kararını açıkladı
ABD'de oto-pilot sistemli arabalarda en çok kazaya Tesla araçlar karıştı
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu
DSÖ: Maymun çiçeği salgınının merkez üssü Avrupa
Kurtulmuş: Temmuz ayında sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacak
Başkan Erdoğan'dan 'enerji fiyatları' paylaşımı!
Bakan Soylu: Avrupa göç meselesini sınır meselesi olarak değerlendiriyor
Rusya, Avrupa'ya gaz arzını azaltacağını söyledi: Fiyatlar 109 avroya çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ihalesi yapılacak iki otoyola ilişkin detayları paylaştı
GES için talep toplama bugün başladı
İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Miçotakis: Buluşmalı ve konuşmalıyız
Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" kuruldu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması
Bakan Soylu duyurdu! Teröristbaşı Karayılan'dan Pervin Buldan'a kaset
Çavuşoğlu'ndan "tahıl koridoru" açıklaması: Rusya'dan cevap bekliyoruz
Bütçe gelirlerinde olumlu seyir
Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki
15 Haziran 2022 Çarşamba 23:49:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 23:50:00

Yanıltıcı haberleri yayanlara ceza geliyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçecek yasal düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla yalan haberleri sosyal medyada yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçilecek. Yalan haberlerin kasıtlı olarak yayılması suç kapsamına alınacak.

AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla hazırlanan dezenformasyonla mücadele düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonunda kabul edildi.

YALAN HABERE HAPİS CEZASI

Teklifle, sosyal medyada, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, suç kapsamına alınacak.

Sosyal medyada yalan haberi yayarak kamu düzenini ve barışını bozanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bu suç, örgüt faaliyeti çerçevesinde olursa ceza yarı oranında artırılacak.

İNTERNET MEDYASINDA ÇALIŞANLARA BASIN KARTI

İnternet medyasıyla ilgili düzenlemeler de teklifte yer alıyor. Haber sitelerinin resmi ilan alması sağlanacak. Çalışanlarına basın kartı verilebilecek.

Düzenlemeyle internet haber sitelerinde, bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarihin, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde belirtilmesi zorunlu olacak.

Önümüzdeki günlerde Genel Kurulun gündemine gelmesi beklenen teklifin yasama dönemi sona ermeden yasalaşması hedefleniyor.

Etiketler : sosyal medya Adalet Komisyonu kamu düzeni TBMM İnternet
Hazırlıklar devam ediyor

Hazırlıklar devam ediyor
Yazın da ekrana gelecek

Yazın da ekrana gelecek
Kimseye muhtaç değilim

Kimseye muhtaç değilim
47. yaşını sahnede kutladı

47. yaşını sahnede kutladı
Arizona'da aşk tazelediler

Arizona'da aşk tazelediler
İki iğneyle sahnede

İki iğneyle sahnede
Kozmik coşku

Kozmik coşku
Hande görmesin

Hande görmesin
Yağmur yuvadan uçuyor

Yağmur yuvadan uçuyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX