Yanıltıcı haberleri yayanlara ceza geliyor
Kaynak: TRT Haber
Sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçecek yasal düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla yalan haberleri sosyal medyada yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçilecek. Yalan haberlerin kasıtlı olarak yayılması suç kapsamına alınacak.
AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla hazırlanan dezenformasyonla mücadele düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonunda kabul edildi.
YALAN HABERE HAPİS CEZASI
Teklifle, sosyal medyada, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, suç kapsamına alınacak.
Sosyal medyada yalan haberi yayarak kamu düzenini ve barışını bozanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Bu suç, örgüt faaliyeti çerçevesinde olursa ceza yarı oranında artırılacak.
İNTERNET MEDYASINDA ÇALIŞANLARA BASIN KARTI
İnternet medyasıyla ilgili düzenlemeler de teklifte yer alıyor. Haber sitelerinin resmi ilan alması sağlanacak. Çalışanlarına basın kartı verilebilecek.
Düzenlemeyle internet haber sitelerinde, bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarihin, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde belirtilmesi zorunlu olacak.
Önümüzdeki günlerde Genel Kurulun gündemine gelmesi beklenen teklifin yasama dönemi sona ermeden yasalaşması hedefleniyor.
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