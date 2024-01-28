"Yalan ve yıkım belediyeciliğinin 63 günü kaldı" MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP zihniyeti sınıfta kalmıştır
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yalan ve yıkım belediyeciliğinin 63 günü kaldı. CHP zihniyeti sınıfta kalmıştır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
CHP'li Büyükşehir Belediyesi ile hayal kırıklığı devasa boyutlara ulaşmıştır. Devamlı şaibelerle anılan bir belediye anlayışı karşımızdadır
Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. İş bilmeyenlere, Mersin'i tanımayanlara, akıntının tersine kürek çekenlere uğurlar olsun demeliyiz
Liman ve lojistik kenti olan Mersin ayak bağlarını söküp atacak. Yalan ve yıkım belediyeciliğinin 63 günlük süresi kaldı
Fitne ne kadar yaygın ve yoğun olsa da fedakarlıkla bezenmiş, faziletli gönüllerin dua ve desteğiyle karşımıza dikilen her müşkülü aşacağız
Gazze'de kahredici bir insani dram yaşanıyor. İsrail soykırım suçu işliyor. Artık bu kan durmalı, silahlar susmalıdır. İsrail Filistin arasında barış sağlanmalı, 2 devletli çözüm iklimi oluşmalıdır
Filistinli mazlumlara karşı işlenen savaş ve soykırım suçunun cezasız kalmaması uluslararası toplumun vicdan ve insanlık borcudur
Ayağımıza çelme takmak için vaziyet alanların bilincindeyiz. Türkiye'yi zora sokmak, iç sorunlara gömülmesini sağlamak için terör örgütlerini kullanıyorlar. Kiralık katilleri üzerimize salıyorlar
ABD'nin Suriye ve Irak'tan tamamıyla çekilmesinden başka makul, mantıklı, akla yatkın ve adil bir seçenek kesinlikle yoktur. Türkiye, ABD ile sınır olmaktan rahatsızdır
Terörün kökünü kazımak boynumuzun borcudur. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadele sonuna kadar devam edecektir. DEM'lenmiş CHP, bölücü terör örgütünün kafesindedir
Türkiye'nin ne geçmişinde ne de geleceğinde zillete yer yoktur. Terör örgütleriyle can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak bir Allah'ın kulu artık kalmamıştır
Mersin bizim, Türkiye hepimizindir. Barışmak ve kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımızı MHP'ye ve Cumhur İttifakı'na davet ediyorum
Ayrıntılar geliyor...
- "Kilisedeki saldırının failleri en kısa sürede yakalanacaktır"
- "Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü bile yoktur"
- Başkan Erdoğan, Eskişehir belediye başkan adaylarını açıkladı
- "CHP zihniyeti sınıfta kalmıştır"
- "İş kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz"
- "İstanbul'un 5 yılda içine düştüğü trafik çilesini çözeceğiz"