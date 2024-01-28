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28 Ocak 2024 Pazar 14:12:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 14:12:00

"Yalan ve yıkım belediyeciliğinin 63 günü kaldı" MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP zihniyeti sınıfta kalmıştır

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yalan ve yıkım belediyeciliğinin 63 günü kaldı. CHP zihniyeti sınıfta kalmıştır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

CHP'li Büyükşehir Belediyesi ile hayal kırıklığı devasa boyutlara ulaşmıştır. Devamlı şaibelerle anılan bir belediye anlayışı karşımızdadır

Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. İş bilmeyenlere, Mersin'i tanımayanlara, akıntının tersine kürek çekenlere uğurlar olsun demeliyiz

Liman ve lojistik kenti olan Mersin ayak bağlarını söküp atacak. Yalan ve yıkım belediyeciliğinin 63 günlük süresi kaldı

Fitne ne kadar yaygın ve yoğun olsa da fedakarlıkla bezenmiş, faziletli gönüllerin dua ve desteğiyle karşımıza dikilen her müşkülü aşacağız

Gazze'de kahredici bir insani dram yaşanıyor. İsrail soykırım suçu işliyor. Artık bu kan durmalı, silahlar susmalıdır. İsrail Filistin arasında barış sağlanmalı, 2 devletli çözüm iklimi oluşmalıdır

Filistinli mazlumlara karşı işlenen savaş ve soykırım suçunun cezasız kalmaması uluslararası toplumun vicdan ve insanlık borcudur

Ayağımıza çelme takmak için vaziyet alanların bilincindeyiz. Türkiye'yi zora sokmak, iç sorunlara gömülmesini sağlamak için terör örgütlerini kullanıyorlar. Kiralık katilleri üzerimize salıyorlar

ABD'nin Suriye ve Irak'tan tamamıyla çekilmesinden başka makul, mantıklı, akla yatkın ve adil bir seçenek kesinlikle yoktur. Türkiye, ABD ile sınır olmaktan rahatsızdır

Terörün kökünü kazımak boynumuzun borcudur. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadele sonuna kadar devam edecektir. DEM'lenmiş CHP, bölücü terör örgütünün kafesindedir

Türkiye'nin ne geçmişinde ne de geleceğinde zillete yer yoktur. Terör örgütleriyle can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak bir Allah'ın kulu artık kalmamıştır

Mersin bizim, Türkiye hepimizindir. Barışmak ve kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımızı MHP'ye ve Cumhur İttifakı'na davet ediyorum

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mhp mersin miting devlet bahçeli
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